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Тест: продолжите фразы из фильма «Бриллиантовая рука»

28 апреля 1969 года состоялась премьера фильма «Бриллиантовая рука». Многие видели его неоднократно, но зачастую при очередном просмотре выясняли, что некоторые невероятно смешные фразы слышат в первый раз. В честь 56-летия со дня этой даты предлагаем пройти тест, угадав продолжения цитат из знаменитой кинокартины. Так вы сможете понять, насколько внимательно смотрели «Бриллиантовую руку».

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.