Тест: продолжите фразу из «Семнадцати мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой

«Семнадцать мгновений весны» стали самой популярной советской кинолентой. По данным Гостелерадио, сериал о разведчике Штирлице посмотрели более 200 миллионов телезрителей. 11 августа он отмечает памятную дату — в этот день в 1973 году фильм впервые вышел на экраны. В дни его показа в стране снизился уровень преступности, потому что людей захватил яркий сюжет.