Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: продолжите фразу из «Семнадцати мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой

«Семнадцать мгновений весны» стали самой популярной советской кинолентой. По данным Гостелерадио, сериал о разведчике Штирлице посмотрели более 200 миллионов телезрителей. 11 августа он отмечает памятную дату — в этот день в 1973 году фильм впервые вышел на экраны. В дни его показа в стране снизился уровень преступности, потому что людей захватил яркий сюжет.

Сериал сняла Татьяна Лиознова по мотивам одноименного романа из цикла рассказов Юлиана Семенова. Роман вышел еще в 1960-х годах и произвел на Лиознову невероятное впечатление. Она сразу решила во что бы то ни стало заняться его экранизацией. Главного героя сыграл Вячеслав Тихонов, и эта роль принесла ему огромную популярность.

Образы, костюмы и окружающая обстановка получились очень достоверными. При этом большинство сцен снимались не в Берлине, а в пределах Москвы и области. Например, сцена убийства Клауса, потому что актера Льва Дурова не выпустили из страны из-за проваленного интервью на выездной комиссии.

Образ Штирлица был собирательным. Известно, что его прототипами считают Максима Максимова, Александра Короткова и агента Брайтенбаха — Вилли Лемана. Максимов был советским разведчиком-нелегалом, прошедшим войну в немецком тылу и впоследствии скрывавшим свое участие в операции. Коротков — сотрудник НКВД, работавший в Германии до и во время войны. А Леман — не разделявший взгляды фюрера начальник канцелярии немецкой политической полиции, ставший начальником в гестапо, сообщило издание Life.

Фразы из «Семнадцати мгновений весны» разлетелись на цитаты, которые актуальны и в наши дни. Предлагаем вам вспомнить некоторые из них.

Еще больше тестов можно найти тут.