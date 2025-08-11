Тест: продолжите фразу из «Семнадцати мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой

Сериал сняла Татьяна Лиознова по мотивам одноименного романа из цикла рассказов Юлиана Семенова. Роман вышел еще в 1960-х годах и произвел на Лиознову невероятное впечатление. Она сразу решила во что бы то ни стало заняться его экранизацией. Главного героя сыграл Вячеслав Тихонов, и эта роль принесла ему огромную популярность.
Образы, костюмы и окружающая обстановка получились очень достоверными. При этом большинство сцен снимались не в Берлине, а в пределах Москвы и области. Например, сцена убийства Клауса, потому что актера Льва Дурова не выпустили из страны из-за проваленного интервью на выездной комиссии.
Образ Штирлица был собирательным. Известно, что его прототипами считают Максима Максимова, Александра Короткова и агента Брайтенбаха — Вилли Лемана. Максимов был советским разведчиком-нелегалом, прошедшим войну в немецком тылу и впоследствии скрывавшим свое участие в операции. Коротков — сотрудник НКВД, работавший в Германии до и во время войны. А Леман — не разделявший взгляды фюрера начальник канцелярии немецкой политической полиции, ставший начальником в гестапо, сообщило издание Life.
Фразы из «Семнадцати мгновений весны» разлетелись на цитаты, которые актуальны и в наши дни. Предлагаем вам вспомнить некоторые из них.
