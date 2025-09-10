Тест: Продолжите фразу из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя

Повесть «Старик и море» роковым образом оказалась последним опубликованным при жизни Эрнеста Хемингуэя произведением. Следующее — незаконченный роман «Острова в океане» — выйдет только в 1970 году. Перед этим тоже был долгий перерыв — роман «По ком звонит колокол» был опубликован в 1940 году.
Повесть «Старик и море» сделала Хемингуэя всемирно известным писателем. Год спустя ему вручили Пулитцеровскую премию. А в 1954 году повесть повлияла на присуждение писателю Нобелевской премии в области литературы.
Если помните, в книге говорится о борьбе старого рыбака с огромной рыбой, а потом и с акулами, которые стремятся сожрать его добычу. Противостояние волевого человека беспощадным силам природы — это всегда отличало произведения Эрнеста Хемингуэя от книг других писателей, и в этом деле повесть стала настоящим гимном человеческой стойкости.
В главном герое нетрудно разглядеть самого писателя — недаром в заключительной сцене старик засыпает и ему снятся далекая Африка и охота на львов. Хемингуэй говорил, что его старик впитал черты многих людей, а литературоведы считают, что его прототипом стал друг писателя — рыбак Грегори Фуэнтос. Этот человек дожил до XXI века и умер в возрасте 104 лет. Сам Хемингуэй высоко оценивал повесть «Старик и море». «Это самая лучшая проза, на которую я способен», — говорил он друзьям.
