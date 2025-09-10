Тест: Продолжите фразу из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя

В главном герое нетрудно разглядеть самого писателя — недаром в заключительной сцене старик засыпает и ему снятся далекая Африка и охота на львов. Хемингуэй говорил, что его старик впитал черты многих людей, а литературоведы считают, что его прототипом стал друг писателя — рыбак Грегори Фуэнтос. Этот человек дожил до XXI века и умер в возрасте 104 лет. Сам Хемингуэй высоко оценивал повесть «Старик и море». «Это самая лучшая проза, на которую я способен», — говорил он друзьям.