Тест: продолжите фразу из пьесы Александра Островского «Гроза»

Сюжет пьесы известен каждому школьнику, но не все знают, что с этой пьесой связаны личные переживания Александра Островского. В это время драматург был влюблен в актрису Любовь Косицкую и переживал любовную драму. Дело в том, что предмет его воздыханий был несвободен — Косицкая была замужем за артистом Малого театра Иваном Никулиным, да и сам драматург был связан романтичными узами — он сожительствовал с простой женщиной по имени Агафья. Бросить ее писатель не мог — у них были общие дети. Поэтому свои чувства Островский изливал на бумаге. Главную героиню драмы — Катерину он писал с Косицкой. Она же стала первой исполнительницей этой роли.