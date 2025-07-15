Тест: продолжите фразу из пьесы Александра Островского «Гроза»

Сюжет пьесы известен каждому школьнику, но не все знают, что с этой пьесой связаны личные переживания Александра Островского. В это время драматург был влюблен в актрису Любовь Косицкую и переживал любовную драму. Дело в том, что предмет его воздыханий был несвободен — Косицкая была замужем за артистом Малого театра Иваном Никулиным, да и сам драматург был связан романтичными узами — он сожительствовал с простой женщиной по имени Агафья. Бросить ее писатель не мог — у них были общие дети. Поэтому свои чувства Островский изливал на бумаге. Главную героиню драмы — Катерину он писал с Косицкой. Она же стала первой исполнительницей этой роли.
После премьеры пьеса стала предметом споров. Разночинцы и революционно настроенные литераторы видели в ней новую литературу, клеймящую прошлое, а критики порицали автора за сгущение красок. Тем не менее пьеса дожила до наших дней и пользуется популярностью и сейчас. Мы предлагаем нашим читателям вспомнить школу, пройти тест по тексту «Грозы» Островского и узнать, помнят ли они фразы из драмы.
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