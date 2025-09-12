Тест: Продолжите фразу из фильма «Три тополя на Плющихе»

В годы войны Татьяна Доронина счастливо избежала блокады. Семья была эвакуирована в Данилов. Жилось тяжело, но все же лучше, чем в осажденном городе. После окончания школы Татьяна Доронина поступила в Школу-студию МХАТ. Служила в Ленкоме, затем в Большом драматическом имени Горького, во МХАТе, в театре имени Маяковского, в «Сфере», снова во МХАТе — художественным руководителем и директором. Свое служение театру завершила в 2019 году.