Тест: Продолжите фразу из фильма «Три тополя на Плющихе»

Она и сейчас остается настоящей королевой театра. Непревзойденной, прекрасной и талантливой, способной совершать невозможное. Сколько красивых, успешных мужчин склоняли перед ней колени и носили на руках, можно лишь догадываться. Она была замужем пять раз, но так и осталась одна — в недосягаемости своего таланта.
А началось все в довоенном Ленинграде, в переулке Ильича, где маленькая Татьяна жила со своей семьей в коммунальной квартире. Оттуда — из семьи — и началась любовь к театру. Отец Татьяны — Василий Доронин — хоть и был из крестьян Ярославской губернии, а дочерям прививал любовь к книгам и театру.
В годы войны Татьяна Доронина счастливо избежала блокады. Семья была эвакуирована в Данилов. Жилось тяжело, но все же лучше, чем в осажденном городе. После окончания школы Татьяна Доронина поступила в Школу-студию МХАТ. Служила в Ленкоме, затем в Большом драматическом имени Горького, во МХАТе, в театре имени Маяковского, в «Сфере», снова во МХАТе — художественным руководителем и директором. Свое служение театру завершила в 2019 году.
Пик популярности актрисы пришелся на 1960−1970-е годы, когда она активно снималась в кино. В 1967, 1968 и 1973 годах читателями советского журнала «Экран» была признана лучшей актрисой года.
Именно в эти годы вышли самые известные фильмы с ее участием: «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь», «Мачеха».
В театре самыми запоминающимися работами стали роль Маши в пьесе Чехова «Три сестры», роль Настены в постановке по повести Валентина Распутина «Живи и помни», роль Зои в булгаковской «Зойкиной квартире» и, конечно же, роль Вассы Железновой в одноименной пьесе Максима Горького.
В честь этой удивительной и неповторимой актрисы мы приглашаем наших читателей пройти тест и продолжить фразы из фильма «Три тополя на Плющихе».
