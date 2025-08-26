Тест: Продолжите фразу из фильма «Привидение» с Патриком Суэйзи

Для целого поколения советских зрителей красивый и мужественный Патрик Суэйзи стал символом романтизма и рыцарем без страха и упрека. И все это благодаря фильмам «Грязные танцы» (1987 год) и «Призрак» («Привидение», 1990 год), в котором Суэйзи снялся с восхитительной красоткой Деми Мур.
Он и в жизни был настоящим мужчиной — увлекался танцами и имел черный пояс по кнуг-фу. Не был драчлив, но и не отступал в драке. Был, как он сам говорил, «мирным воином». Эти качества он сполна продемонстрировал в фильме «Дом у дороги» (1989 год), где сыграл вышибалу.
В фильмах он выкладывался на все 100% и никогда не останавливался на достигнутом. Он игнорировал все каноны Голливуда и хранил верность одной-единственной женщине — Лизе Ниеми. Патрик Суэйзи встретил ее, когда ему было 18, а ей — 15. Пара поженилась через четыре года и прожила в любви 35 лет. В 2008 году, когда уже было известно, что Патрик Суэйзи неизлечимо болен, супруги еще раз провели свадебную церемонию и повторили клятву верности друг другу.
«Если по-настоящему любишь кого-то, то умерев, ты забираешь любовь с собой. Это единственное, что ты можешь взять с собой туда», — говорил он в интервью перед смертью.
Актер скончался от рака поджелудочной железы в 2009 году. А спустя год Лиза заявила, что он, как герой фильма «Призрак» явился к ней и сказал, что она должна жить дальше, и если хочет, может еще раз выйти замуж. Что это было? Журналистская утка? Или причуды тоскующей по мужу женщины? Неизвестно.
В память об этом великолепном актере мы предлагаем пройти тест «Продолжите фразу из фильма “Привидение” (“Призрак”) с Патриком Суэйзи».
