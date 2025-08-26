Тест: Продолжите фразу из фильма «Привидение» с Патриком Суэйзи

В фильмах он выкладывался на все 100% и никогда не останавливался на достигнутом. Он игнорировал все каноны Голливуда и хранил верность одной-единственной женщине — Лизе Ниеми. Патрик Суэйзи встретил ее, когда ему было 18, а ей — 15. Пара поженилась через четыре года и прожила в любви 35 лет. В 2008 году, когда уже было известно, что Патрик Суэйзи неизлечимо болен, супруги еще раз провели свадебную церемонию и повторили клятву верности друг другу.