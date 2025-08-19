Сегодня профессия географа многим кажется какой-то очень далекой, а школьная наука география — почти ненужной. Тем не менее вклад географов в развитие нашей страны неоспорим. Они и сегодня нужны на самых острых направлениях — там, где соседи России пытаются оспорить наши территории, — на западных границах страны, на Дальнем Востоке и в Русской Арктике. А еще они нужны в школе. В честь этих несгибаемых людей мы предлагаем пройти тест «Продолжите фразу из фильма “Географ глобус пропил”». Но помните — в нем будут и географические вопросы.