Тест: продолжите строчку из песен Александры Пахмутовой

9 ноября отмечает день рождения Александра Николаевна Пахмутова — талантливый человек, чьи мелодии давно стали частью культурного кода России. Она написала более 400 песен, и многие из них знают наизусть даже те, кто никогда специально не интересовался советской эстрадой. Ее музыка звучала на заводах и стадионах, в фильмах и праздничных концертах, под нее маршировали, влюблялись и верили в светлое будущее.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

С детства Александру Николаевну называли музыкальным ребенком: первые мелодии она сочинила в три года, а в семь уже уверенно импровизировала на пианино. Позже окончила Московскую консерваторию, где преподавала до начала активной композиторской карьеры. Ее песни — это почти всегда дуэт с супругом и поэтом Николаем Добронравовым. Вместе они создали настоящую музыкальную энциклопедию страны, с гимнами дружбе, труду, любви и мечте.

Феномен Пахмутовой

За всю жизнь Александра Николаевна написала музыку к десяткам фильмов — среди них всенародно обожаемые «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «Битва за Москву». Ее творчество — это редкий случай, когда мелодия узнается с первых секунд, а слова не теряют актуальности. Она не стремилась к моде и при этом формировала ее, потому ее песни живут дольше других.

Сегодня Александра Пахмутова — живая легенда. Её музыка — зеркало целого века, а каждая песня — мост между прошлым и настоящим. И если в стране по-прежнему звучит «Надежда» и «Нежность», значит, живы те интонации, с которыми пели о главном: любви, верности и вере в добро. Давайте вспомним строки самых известных песен: хорошо ли вы их знаете.