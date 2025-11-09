Тест: продолжите строчку из песен Александры Пахмутовой

С детства Александру Николаевну называли музыкальным ребенком: первые мелодии она сочинила в три года, а в семь уже уверенно импровизировала на пианино. Позже окончила Московскую консерваторию, где преподавала до начала активной композиторской карьеры. Ее песни — это почти всегда дуэт с супругом и поэтом Николаем Добронравовым. Вместе они создали настоящую музыкальную энциклопедию страны, с гимнами дружбе, труду, любви и мечте.