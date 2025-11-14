Тест: продолжи цитату из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

На роль подруги Надежды, Сусанны, пробовались известные актрисы Любовь Полищук и Инна Чурикова, но режиссер остановился на Татьяне Васильевой. При этом Васильева внезапно во время съемок покрасилась из блонда в рыжий цвет (без согласия режиссера) и часть фильма носит головной убор из-за этого.