Тест: продолжи цитату из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Главную роль «самой обаятельной и привлекательной» Нади Клюевой была написана специально для Ирины Муравьевой, однако актриса наотрез отказывалась сниматься, считая сценарий «очередной ролью дурнушки». Режиссер Геральд Бежанов буквально умолял ее дать согласие: караулил у театра, звонил ее мужу и получил «да» только после нескольких месяцев постоянной осады.
Вместе с, кстати же сказать, гардеробом главной героини — бюджет фильма был крайне скромным — около 500 тысяч рублей, так что большинство костюмов актеров были личными вещами, а не пошиты под роль.
Во время съемок у режиссера даже случился инфаркт, вызванный напряжением на площадке: актеры опаздывали, отказывались работать по сценарию, и сильный стресс ударил по здоровью Бежанова.
На роль подруги Надежды, Сусанны, пробовались известные актрисы Любовь Полищук и Инна Чурикова, но режиссер остановился на Татьяне Васильевой. При этом Васильева внезапно во время съемок покрасилась из блонда в рыжий цвет (без согласия режиссера) и часть фильма носит головной убор из-за этого.
Давайте вспомним цитаты из этого доброго, наивного и романтичного фильма — проверьте, как внимательно вы его смотрели все пятнадцать раз.