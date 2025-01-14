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Тест: попробуйте угадать скульптуру по фрагменту

14 января 1506 года была найдена знаменитая скульптура «Лаокоон и его сыновья» трех греческих ваятелей родосской школы — Агесандра, Полидора и Афинодора. В честь памятной даты предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве ваяния.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Пройдите тематический тест от редакции, угадав скульптуры по их небольшим фрагментам.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.