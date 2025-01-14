Тест: попробуйте угадать скульптуру по фрагменту

14 января 1506 года была найдена знаменитая скульптура «Лаокоон и его сыновья» трех греческих ваятелей родосской школы — Агесандра, Полидора и Афинодора. В честь памятной даты предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве ваяния.