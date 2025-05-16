Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: помните ли вы сюжеты сказок Шарля Перро

16 мая 1703 года в Париже умер знаменитый на весь мир французский литератор Шарль Перро. Несмотря на то что он был критиком, поэтом и теоретиком искусства эпохи классицизма, 300 лет спустя его помнят в основном по сказкам. Правда, их столько раз пересказывали, переснимали и переиначивали, что первоначальный сюжет иногда был забыт напрочь. Пройдите тест по творчеству Шарля Перро и вспомните сюжеты самых известных его сказок.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.