Тест: помните ли вы сюжеты сказок Шарля Перро

16 мая 1703 года в Париже умер знаменитый на весь мир французский литератор Шарль Перро. Несмотря на то что он был критиком, поэтом и теоретиком искусства эпохи классицизма, 300 лет спустя его помнят в основном по сказкам. Правда, их столько раз пересказывали, переснимали и переиначивали, что первоначальный сюжет иногда был забыт напрочь. Пройдите тест по творчеству Шарля Перро и вспомните сюжеты самых известных его сказок.