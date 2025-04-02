Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: Каким героям любимых детских книг принадлежат фразы

2 апреля ежегодно отмечается Международный день детской книги. Мы подготовили тест для тех, кто ценит литературу для детей, помнит восторг и удивление от приключений и кто восхищался настоящей дружбой героев. В этом тесте в каждом вопросе будут предложены строки из детских книг, и вам предстоит отгадать героя, который это говорил. Добро пожаловать на тест «Каким героям любимых детских книг принадлежат фразы?».

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.