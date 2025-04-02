2 апреля ежегодно отмечается Международный день детской книги. Мы подготовили тест для тех, кто ценит литературу для детей, помнит восторг и удивление от приключений и кто восхищался настоящей дружбой героев. В этом тесте в каждом вопросе будут предложены строки из детских книг, и вам предстоит отгадать героя, который это говорил. Добро пожаловать на тест «Каким героям любимых детских книг принадлежат фразы?».