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Тест: как хорошо вы знакомы с традициями Ивана Купалы

Вспоминаем, как правильно отмечать самый мокрый и зажигательный праздник наших предков — с пользой для тела и души.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail
Источник: Simon Kozhin/CC BY-SA 3.0

Иван Купала — это праздник огня, воды и древней магии, который до сих пор живет в славянской культуре, несмотря на вековые трансформации. Он родом из языческих времен, когда люди поклонялись Солнцу и силам природы. Празднуется в ночь с 6 на 7 июля, когда лето в самом разгаре, земля теплая, трава высокая, а воздух наполнен запахом трав и ожиданием чего-то необычного. Этот праздник объединил в себе солнечное веселье, водные игры и тайную веру в чудеса.

Купальская ночь считается особой — граница между мирами становится тоньше, а все живое будто дышит глубже. С приходом христианства праздник попытались адаптировать под новый календарь, приурочив его к дню Иоанна Крестителя (отсюда и имя — Иван Купала). По сути же своей он остался языческим и природным: в нем до сих пор живы дух лета, страсть к жизни, свобода и жажда чуда.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете традиции одного из самых мистических и поэтичных праздников лета.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.