Тест: как хорошо вы знакомы с традициями Ивана Купалы

Иван Купала — это праздник огня, воды и древней магии, который до сих пор живет в славянской культуре, несмотря на вековые трансформации. Он родом из языческих времен, когда люди поклонялись Солнцу и силам природы. Празднуется в ночь с 6 на 7 июля, когда лето в самом разгаре, земля теплая, трава высокая, а воздух наполнен запахом трав и ожиданием чего-то необычного. Этот праздник объединил в себе солнечное веселье, водные игры и тайную веру в чудеса.