Тест: как хорошо вы разбираетесь в детективах

20 апреля 1841 года произошло событие, которое навсегда изменило литературу и кинематограф — была опубликована новелла американского писателя Эдгара Аллана По под названием «Убийство на улице Морг». Именно этот рассказ стал точкой отсчета нового литературного направления — детективного жанра. Предлагаем любителям захватывающих историй и головоломок принять участие в тесте, посвященном знаменитым детективам и великим сыщикам мировой культуры. Вы сможете вспомнить ярких личностей, созданных мастерами детективного жанра. Вперед к разгадкам тайн и интеллектуальным испытаниям!