Тест: как хорошо вы помните фразы из фильма «Офицеры»

Идея фильма «Офицеры» возникла по инициативе тогдашнего министра обороны СССР Андрея Гречко. Он видел основу сюжета в образе жены офицера, вокруг которого разворачиваются судьбы двух главных героев, сопровождающих ее на протяжении жизни. Кстати, считается, что легендарная фраза «Есть такая профессия — Родину защищать», принадлежит именно Гречко. Эта цитата прочно вошла в культурный код страны, а сама картина на десятилетия вперед сформировала образ офицера как человека чести, верности и долга. Давайте вспомним интересные факты об этом удивительной картине.
Режиссер фильма Владимир Роговой сам прошел войну
Он был фронтовиком и хотел снять не динамичный боевик, а простую и глубокую человеческую историю о долге, дружбе и любви. Благодаря личному опыту он добился достоверности и душевной глубины в каждой сцене.
Георгий Юматов действительно был боевым офицером
Актер, сыгравший главную роль Алексея Трофимова, тоже участвовал в Великой Отечественной войне. Он прошел путь от матроса до офицера, что называется, от звонка до звонка — и был награжден боевыми орденами.
Алина Покровская снималась беременной
Снимаясь в роли жены Трофимова актриса была на раннем сроке беременности, но продолжала работать наравне с остальными, скрывая живот костюмами. Ее героиня стала одной из самых запоминающихся женских ролей в советском кино.
Картина не сразу попала на экраны
Несмотря на завершение съемок еще в 1970 году, в прокат фильм вышел только в 1971-м — из-за необходимости согласований и доработки некоторых эпизодов ленту перекраивали целый год, зато потом она стала лидером проката и ее регулярно показывали по ТВ.
У фильма есть продолжение
В 2009 году вышел сериал «Офицеры-2» — внуки героев продолжают офицерскую династию. Хотя он не достиг культового статуса оригинала, сам факт продолжения говорит о прочной любви зрителей к этим персонажам. Предлагаем вам пройти тест, чтобы вспомнить, как хорошо вы знаете цитаты из этого замечательного фильма.
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