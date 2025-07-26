Тест: как хорошо вы помните фразы из фильма «Офицеры»

Идея фильма «Офицеры» возникла по инициативе тогдашнего министра обороны СССР Андрея Гречко. Он видел основу сюжета в образе жены офицера, вокруг которого разворачиваются судьбы двух главных героев, сопровождающих ее на протяжении жизни. Кстати, считается, что легендарная фраза «Есть такая профессия — Родину защищать», принадлежит именно Гречко. Эта цитата прочно вошла в культурный код страны, а сама картина на десятилетия вперед сформировала образ офицера как человека чести, верности и долга. Давайте вспомним интересные факты об этом удивительной картине.