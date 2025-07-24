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Тест: хорошо ли вы помните творчество Александра Дюма

24 июля 1802 года появился на свет автор романов «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» писатель Александр Дюма — старший.

Майя Новик
Автор ВФокусе Mail

Дюма родился в городе Дьепе (Пюи) в 170 километрах от Парижа. Его отцом был военный, а мать была дочерью хозяина гостиницы. Подобно д`Артаньяну, Дюма пылким юношей перебрался в Париж в надежде стать писателем и драматургом. Начинал с небольших пьес, а закончил человеком, который опубликовал под своим именем более 100 000 страниц и был одним из первых, кто использовал труд «литературных рабов». Иногда его обвиняли даже в том, что «он не читал собственных романов». Однако талант автора неоспорим: он и сейчас считается одним из лучших мастеров приключенческого и исторического романа.

В 1858—1859 годах Александр Дюма совершил поездку по России, во время которой перевел на французский язык «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова и некоторые другие произведения русских писателей. В день его рождения мы предлагаем читателям пройти тест «Что вы помните о творчестве Александра Дюма — отца».

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.