Тест: хорошо ли вы помните творчество Александра Дюма

Дюма родился в городе Дьепе (Пюи) в 170 километрах от Парижа. Его отцом был военный, а мать была дочерью хозяина гостиницы. Подобно д`Артаньяну, Дюма пылким юношей перебрался в Париж в надежде стать писателем и драматургом. Начинал с небольших пьес, а закончил человеком, который опубликовал под своим именем более 100 000 страниц и был одним из первых, кто использовал труд «литературных рабов». Иногда его обвиняли даже в том, что «он не читал собственных романов». Однако талант автора неоспорим: он и сейчас считается одним из лучших мастеров приключенческого и исторического романа.