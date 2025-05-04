Тест: что вы знаете об актрисе Татьяне Самойловой

4 мая — день рождения уникальной советской актрисы Татьяны Самойловой. В Голливуде она сделала бы потрясающую карьеру, но в СССР ее судьба сложилась трагически: после головокружительной премьеры и всеобщего признания ее ждали забвение, редкие роли и психическое заболевание. Ею восхищались Пабло Пикассо и Джузеппе де Сантис, она была замужем четыре раза и, по собственному признанию, была счастлива уже тем, что ей удалось сняться в бессмертных кинокартинах.

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