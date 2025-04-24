Тест: что вы знаете о легендарном актере Юрии Яковлеве

24 апреля 1928 года в столице Советского Союза родился выдающийся актер Юрий Яковлев. Его молодость совпала с тяжелыми временами Великой Отечественной войны, и в 1945 году он даже не смог начать учебу из-за дистрофии. Однако в дальнейшем судьба вознаградила его за все испытания, одарив талантом и славой. Юрий Яковлев стал известным не только в России, но и за ее пределами. Его актерское мастерство и харизма завоевали сердца миллионов зрителей. Чтобы лучше понять и оценить талант этого выдающегося актера, предлагаем вам пройти тест.