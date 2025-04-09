Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: что вы знаете о советских мультфильмах

В апреле 1912-го года в России был впервые показан мультипликационный фильм «Прекрасная Люканида, или война усачей с рогачами».

Этот мультфильм высмеивал избитые сюжеты немого кино и был снят методом покадровой съемки с помощью кукол. Вряд ли кто из зрителей тогда мог предположить, что «Люканида» положит начало прекрасной и доброй советской мультипликации. Не могли в то время допустить и тот факт, что мультики на протяжении 70 лет станут снимать только для детей. На них выросли целые поколения добрых и воспитанных советских граждан. Вот мы и решили предложить читателям тест о советских мультфильмах. Вспомните ли вы, в каких мультфильмах звучали эти фразы?