Тест: что вы знаете о советских мультфильмах

Этот мультфильм высмеивал избитые сюжеты немого кино и был снят методом покадровой съемки с помощью кукол. Вряд ли кто из зрителей тогда мог предположить, что «Люканида» положит начало прекрасной и доброй советской мультипликации. Не могли в то время допустить и тот факт, что мультики на протяжении 70 лет станут снимать только для детей. На них выросли целые поколения добрых и воспитанных советских граждан. Вот мы и решили предложить читателям тест о советских мультфильмах. Вспомните ли вы, в каких мультфильмах звучали эти фразы?