Тест: что вы знаете о самых известных семейных парах в России

С 2022 года в России появился новый официальный праздник — День семьи, любви и верности. Он приурочен ко дню православных святых Петра и Февронии, чья семья стала примером для многих россиян. В честь этого праздника предлагаем вам пройти тест: что вы знаете о самых известных семейных или любящих парах России — настоящих и литературных. Ответьте на вопросы и узнайте широту вашей эрудиции.