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Тест: что вы знаете о самых известных семейных парах в России

С 2022 года в России появился новый официальный праздник — День семьи, любви и верности. Он приурочен ко дню православных святых Петра и Февронии, чья семья стала примером для многих россиян. В честь этого праздника предлагаем вам пройти тест: что вы знаете о самых известных семейных или любящих парах России — настоящих и литературных. Ответьте на вопросы и узнайте широту вашей эрудиции.

Майя Новик
Автор ВФокусе Mail

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.