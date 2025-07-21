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Тест: что вы знаете о русском святом Сергии Радонежском

В июле Русская православная церковь празднует обретение мощей святого преподобного Сергия Радонежского — великого заступника земли Русской.

Майя Новик
Автор ВФокусе Mail

Это один из самых мощных, великих русских святых, не мечом и огнем, а молитвой и христианским благочестием объединивший Русь. Он вдохновлял русский народ и русских князей на подвиги и оставался со своим народом в самые трудные времена монгольского ига.

Основатель одного из самых святых мест России — Троице-Сергиевой лавры, — святой Сергий и сейчас остается духовным светочем, к которому тянется каждая православная душа, ощущая поток благодати, исходящий от мощей святого, и присутствие Бога в обители. Его жизнь для мирян и монахов стала примером духовного подвига, символом святости и возрождения Отечества. В честь праздника мы предлагаем нашим читателям пройти тест: что вы знаете о русском святом Сергии Радонежском.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.