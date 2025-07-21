Основатель одного из самых святых мест России — Троице-Сергиевой лавры, — святой Сергий и сейчас остается духовным светочем, к которому тянется каждая православная душа, ощущая поток благодати, исходящий от мощей святого, и присутствие Бога в обители. Его жизнь для мирян и монахов стала примером духовного подвига, символом святости и возрождения Отечества. В честь праздника мы предлагаем нашим читателям пройти тест: что вы знаете о русском святом Сергии Радонежском.