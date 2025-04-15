Тест: 6 советских хитов из 1980-х, которые снова стали актуальны

1980-е годы стали настоящим расцветом советской музыки. В СССР пели о главных вещах — о мире, о войне и о любви. Эти темы снова востребованы, а песни того времени воспринимает на ура даже молодежь. Чтобы вспомнить прошлое, мы предлагаем вам пройти тест «6 советских хитов из 1980-х, которые снова актуальны». Вам всего лишь нужно вспомнить строчку из песни или исполнителя.