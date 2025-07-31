Тест: 10 интересных фактов о звании Героя Советского Союза и его обладателях

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1 августа 1939 года была учреждена медаль «Золотая Звезда», которую вручали гражданам, удостоенным звания Героя Советского Союза.
Предлагаем вам пройти тест на знание интересных фактов о высшей государственной награде в СССР, а также о ее обладателях.
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