Сбежавший в США певец Лагутенко получил в России рекордный доход

Столичная фирмы «Лагуна» за 2024 увеличила чистую прибыль вдвое — с 7,8 млн до 15 млн руб. Выручка за прошлый год выросла на треть до 20 млн.
Эта компания находится на упрощенном режиме налогообложения, то есть платит налоги по льготной системе. Например, в 2024 налог на прибыль составил 808 тыс. рублей, то есть 5% от валовой прибыли компании (базовая ставка — 20%).
Официально «Лагуна» числится по большей части на матери Лагутенко Елене Кибиткиной (71%) и отчиме Фёдоре Кибиткине, на самого артиста записано лишь 9% в фирме. Лагуна’в России, в частности, управляет правами на клипы группы Лагутенко «Мумий тролль», следует из ранее заключенного ею контракта с «Ленфильмом». В 2010-х компания зарабатывала десятки миллионов рублей от управления товарными знаками «Мумий тролль», но в 2019 г., согласно базе Роспатента (примеры [1], [2]), они были переведены лично на Лагутенко, живущего в Калифорнии.
Сейчас его брендом пользуется довольно успешное московское заведение «Мумий тролль music bar» (доход юрлица «Профит реалти» — 200 млн рублей за 2024 г.). Несколько лет у Лагутенко была попытка зарабатывать на сушеной морской капусте под маркой «Мумий тролль» (типа, «моя морская» капуста), но проект свернули, теперь это Sibuki.
В марте 2022 г. Группа Лагутенко «Мумий тролль» объявила о приостановке концертов в России, со словами «Мир нужен немедленно». Весной 2025 г. общественник Виталий Бородин, специализирующийся на иноагентах, призвал признать таковым Илью Лагутенко. Бородин заявил, что Лагутенко «давно катается по странам НАТО с концертами, а гонорары за такие выступления уже являются иностранным финансированием». Бородин отметил, что подготовит соответствующие заявления в органы.
Также в начале 2025 г. были призывы лишить Лагутенко звания почетного жителя Владивостока, поскольку в этом городе певец очень давно не живет. Инициаторами были председатель Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлану Морозова и глава регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» Алексей Свиродов. «Человеку нужно долгие годы работать на благо родного города, а еще иметь безупречную репутацию. Лагутенко этим похвастаться не мог ни тогда, ни тем более сейчас», — заявляли общественники. Впрочем, гордума Владивостока не увидела оснований для санкций.
Известно, что у 56-летнего Лагутенко дом и дача в Калифорнии. Дом в Лос-Анджелесе куплен в 2008 г. за 1,8 млн долларов, сейчас эта недвижимость оценивается в сумму около 2,9 млн долларов. Второй дом на берегу моря, рядом с Малибу, был приобретён в 2018 г. за 2,8 млн долларов.
Лагутенко какое-то время и сам был общественником (международным), пересекаясь в том числе с американскими чиновниками. В межгосударственной программе по защите тигров певец участвовал в мероприятиях вместе с представителями Госдепартамента (то есть МИДа) и USAID* (Агентство США по международному развитию), следует из материалов американского ведомства.
Тарас Подрез