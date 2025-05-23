Сбежавший в США певец Лагутенко получил в России рекордный доход

Также в начале 2025 г. были призывы лишить Лагутенко звания почетного жителя Владивостока, поскольку в этом городе певец очень давно не живет. Инициаторами были председатель Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлану Морозова и глава регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» Алексей Свиродов. «Человеку нужно долгие годы работать на благо родного города, а еще иметь безупречную репутацию. Лагутенко этим похвастаться не мог ни тогда, ни тем более сейчас», — заявляли общественники. Впрочем, гордума Владивостока не увидела оснований для санкций.