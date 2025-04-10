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Тест: Белла Ахмадулина или Роберт Рождественский

10 апреля 1937 года родилась Белла Ахмадулина. На множество стихотворений этого поэта написаны песни. Часть из них прозвучала в известных фильмах. В связи с этим порой строки Ахмадулиной путают со стихами Роберта Рождественского — они тоже становились песнями и тоже звучали в кинокартинах (обоих, кстати, называли «поэтами эстрады»). Предлагаем пройти тест, угадав, кому из них принадлежат те или иные известные строчки.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail