Инфовойна Баку: кто в Азербайджане нагнетает антирусскую истерию

— Ни для кого не секрет, что Турция считает Азербайджан своей вотчиной. Если Азербайджан отвернется от России, рано или поздно Турция поглотит эту территорию и азербайджанцы тоже растворятся, перестанут существовать как нация. Цитируя подобные русофобские издания в России и укрепляя их авторитет, отечественные СМИ встраиваются в эту цепочку распространения дезинформации — в информационной войне это называется использованием чужой инфраструктуры. В наших СМИ пока явный дефицит практик изучения источников и кто за ними стоит, а в данном случае это враждебный источник, которых довольно много в Азербайджане работает на имперские амбиции Турции, — рассказал эксперт.