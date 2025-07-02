Инфовойна Баку: кто в Азербайджане нагнетает антирусскую истерию

Через Minval азербайджанские силовики сливают то видео задержанных случайных россиян, то мутные «эксклюзивы» о злополучном рейсе Баку — Грозный. В эти дни издание вовсю разжигает: среди его избранных редакционных «топ-материалов»: «Россияне, вы правда не понимаете, почему Баку в ярости?»; «Российские гопники в костюмах начинают наступление <…>»
Изданием, основанным в 2013 г., давно руководит молодой медиаменеджер Эмиль Мустафаев:
• в августе 2022 г. он награжден послом Украины в Баку «за особый вклад в развитии украинско-азербайджанского сотрудничества в информационной сфере, доблестный труд»;
• еще в 2016 г. в интервью коллегам Мустафаев рассуждал о важности русскоязычного контента в информационных войнах в СНГ, отмечая, что потребляющие новости на русском языке более квалифицированно и скептично относятся к информации и их сложнее обмануть;
• антироссийски настроенный эксперт по России катарского гостелеканала Al Jazeera;
• по его жалобе в Азербайджане весной 2025 г. заблокировали российское издание «Царьград»;
• подписывался под письмом Владимиру Путину 2021 г. в отчасти похожей на текущую ситуацию; тогда при задержании в Новосибирской обл. застрелен азербайджанец Векил Абдуллаев;
• главред Мустафаев называет себя политическим журналистом, но это, очевидно, свелось к обоснованию и подстрекательству избиения русских релокантов, задержанных в Баку. «Инфовоин» за права Азербайджана и этого не скрывает.
Сам проект Minval принадлежит 58-летнему медиабизнесмену и протурецкому политику Рауфу Орифоглу. Его настоящая фамилия — Аббасов, а не Орифоглу: просто Ориф оглы — азербайджанский формат отчества — превратилось в фамилию на турецкий лад, Орифоглу. По сути, Minval является подразделением медиагруппы Yeni Musavat, которую контролирует Орифоглу. У него есть госнаграды от президента Алиева.
Медиасеть Musavat является, в сущности, каналом распространения дезинформации — ее нарративы, по сути, в интересах Турции, отмечает руководитель разведывательного агентства «Р-Техно» Роман Ромачев:
— Ни для кого не секрет, что Турция считает Азербайджан своей вотчиной. Если Азербайджан отвернется от России, рано или поздно Турция поглотит эту территорию и азербайджанцы тоже растворятся, перестанут существовать как нация. Цитируя подобные русофобские издания в России и укрепляя их авторитет, отечественные СМИ встраиваются в эту цепочку распространения дезинформации — в информационной войне это называется использованием чужой инфраструктуры. В наших СМИ пока явный дефицит практик изучения источников и кто за ними стоит, а в данном случае это враждебный источник, которых довольно много в Азербайджане работает на имперские амбиции Турции, — рассказал эксперт.
Помимо Турции, которой выгодно отдаление Азербайджана от России, на руку текущая ссора Киеву.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 июля заявил, что Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь и провоцировать Баку на продолжение эмоциональных действий в отношениях с Москвой. Комментируя разговор Зеленского и Алиева, он подчеркнул, что в Кремле видели все видеокадры задержания граждан России в Азербайджане. По его словам, Москва будет использовать все имеющиеся средства для защиты законных интересов россиян.
Текущие трения между Россией и Азербайджаном можно назвать самыми громкими за последние годы. После задержания представителей азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге со стороны кавказской республики последовал неадекватный ответ: избиты и арестованы как представители прессы из РФ, так и айтишники, живущие временно или постоянно в Азербайджане.
Тарас Подрез