Как племянники Земфиры украинствуют в Лондоне

Лондонские племянники певицы Земфиры*, записывающие с ней совместные треки, уехали из России в 2016 году и давно заняты своей легализацией в Англии.
Их вписала директорами и учредителями в несколько фирм иммиграционный юрист из Лондона Иванна Шевлякова, она в основном работает через структуру под названием Law Firm UK Ltd. В британском корпоративном реестре в 2017—2023 годах Рамазановы фигурировали как учредители и директора нескольких компаний, которые по внешним признакам происходили из «сетки» Шевляковой — Шевлякова и ее структуры были секретарями, директорами в этих компаниях наряду с Рамазановыми.
Содержательных отчетов эти фирмы Рамазановых не публиковали, заметных следов существования вне реестров не оставляли и закрывались. То есть, вероятнее всего, были фиктивными и создавались для оформления видов на жительство и в дальнейшем британского подданства-гражданства. Однако, судя по британскому реестру юрлиц, подданства братьям еще не дали и торжественную клятву верности английской королеве, как писатель Борис Акунин* (включен в перечни террористов, экстремистов и иноагентов), они еще не декламировали.
Последняя фирма племянников зарегистрирована в 2023 г., и, в отличие от других фирм Рамазановых, компания Nightly Mail Records Ltd еще не закрыта, и даже обнаруживаются признаки ее жизнедеятельности. Оказалось, что эта компания выпустила трек «Я врятую світ» («Я спасу мир») некоего исполнителя Switlo на украинском языке, это следует из различных музыкальных каталогов, таких как iTunes, YouTube и др.
Во всех соцсетях у страницы Switlo едва ли набирается полсотни подписчиков, а выпущен лишь один упомянутый трек. В соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) у проекта Switlo несколько постов, и новогоднее сообщение содержит украинский лозунг «Слава Украине»**, который имеет нацистскую историю.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
** Внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов.
Тарас Подрез