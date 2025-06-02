Как племянники Земфиры украинствуют в Лондоне

Содержательных отчетов эти фирмы Рамазановых не публиковали, заметных следов существования вне реестров не оставляли и закрывались. То есть, вероятнее всего, были фиктивными и создавались для оформления видов на жительство и в дальнейшем британского подданства-гражданства. Однако, судя по британскому реестру юрлиц, подданства братьям еще не дали и торжественную клятву верности английской королеве, как писатель Борис Акунин* (включен в перечни террористов, экстремистов и иноагентов), они еще не декламировали.