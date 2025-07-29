Тест: что вы знаете о тиграх?

Тигр — это не просто одна из самых величественных и грациозных кошек планеты, но и древний символ силы, страха и свободы. Его образ встречается в мифах Азии, на гербах, в народных легендах и даже в современных корпоративных логотипах — словом, повсюду, где нужна метафора бесстрашия и доминирования. Но за устрашающей внешностью скрывается удивительно тонкий и сложный характер: тигр может быть терпеливым охотником, заботливым родителем и крайне разборчивым в выборе территории.