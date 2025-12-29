Зюганов выступил за жесткий ответ на атаку Киева на резиденцию Путина

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Лавров также заявил, что объекты для ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены.