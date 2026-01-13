Зять и жена президента Кипра ушли в отставку: что известно о коррупции и скандале

С чего все началось
Скандал разгорелся из-за видео о незаконном финансировании предвыборной кампании президента Никоса Христодулидиса. В ролике слышно, как кипрские чиновники, в том числе Хараламбус и экс-министр энергетики Георгиос Лаккотрипис, говорят с предполагаемыми инвесторами о схемах взаимодействия с властью.
Так, участники видео заявляют, что доступ к президенту можно получить в обмен на взносы. Деньги предлагается отправлять в благотворительный фонд AFKS, возглавляемый первой леди, или использовать для финансирования политической деятельности в обход законодательных лимитов, сообщает «Мир в огне». На видео экс-министр энергетики заявляет, что пожертвование в размере €75 тысяч от фармацевтической компании помогло российскому олигарху избежать санкций Евросоюза благодаря вмешательству президента.
Заявления участников скандала
Президент Кипра Никос Христодулидис отверг обвинения, заявив, что у него нет каких-либо опасений. «В такие кризисные моменты любой лидер, если его руки чисты, должен сохранять спокойствие. Я здесь. Я публично заявляю свою позицию. Мне нечего бояться», — цитирует его The Guardian.
Хараламбос Хараламбус (зять президента) и экс-министр энергетики тоже отрицают обвинения, заявляя, что их комментарии вырваны из контекста и искажены. Отметим, после того как глава администрации объявил о своей отставке в понедельник, президент назвал это «актом уверенности в себе», а «не следствием давления или чувства вины».
Что касается Филиппы Карсеры, она объяснила уход из благотворительного фонда «непрекращающимися нападками» на ее семью в соцсетях.
Оценка властей
Власти назвали публикацию видео элементом «гибридной войны» и «злонамеренным монтажом», направленным на подрыв репутации страны в Евросоюзе. Всего за неделю до скандала Кипр занял пост председателя Совета ЕС. Отметим, скандал произошел во время подготовки к парламентским выборам, намеченным на май.
Как проходит расследование
В расследовании происхождения ролика, большая часть которого, судя по всему, была снята тайно, участвуют спецслужбы Кипра и эксперты по кибербезопасности. Кроме того, власти обратились за помощью к европейским партнерам. Не исключается причастность иностранных государств к организации информационной атаки.
Президент призвал ответственные государственные органы использовать все имеющиеся у них инструменты для всестороннего расследования этого дела.