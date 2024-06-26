Звезды шоу-бизнеса рассказали VK, как проводили свои выпускные

Баста на свой выпускной не попал: «У меня не было выпускного. Поэтому я написал песню про выпускной, который мог бы у меня быть. Хочу пожелать выпускникам, если у вас есть внутри ощущение своего призвания, своего пути — следуйте ему. Пока вы молоды, идите за своей мечтой».