Звезды шоу-бизнеса рассказали VK, как проводили свои выпускные

В этом году компания VK подготовила для школьных выпускников сюрприз: семь школ по всей стране посетили популярные певцы, устроили концерты и рассказали, как прошел их собственный выпускной. Все это — часть съемок фильма VK «Основной выпускной».
В проекте приняли участие Клава Кока, Mary Gu, Ramil, Ольга Бузова, Мот, Dabro и Баста.
Клава Кока, Mary Gu, Ramil выступили в школах Москвы и Подмосковья, Ольга Бузова и Мот отправились в Санкт-Петербург, Dabro побывали в Казани, а Баста поехал в родную школу в Ростов-на-Дону.
Но самое интересное — воспоминания звезд из школьной жизни.
Ольга Бузова призналась, что конфликтовала с дирекцией из-за своих ярких образов: «Я то сердечки нашивала на джинсы, то стразы и пайетки клеила на лицо. Они появились у меня еще в 2000-х, когда это еще не стало мейнстримом».
Баста на свой выпускной не попал: «У меня не было выпускного. Поэтому я написал песню про выпускной, который мог бы у меня быть. Хочу пожелать выпускникам, если у вас есть внутри ощущение своего призвания, своего пути — следуйте ему. Пока вы молоды, идите за своей мечтой».
Послушать остальные воспоминания и увидеть концерты можно в фильме «Основной выпускной». Премьера состоится сегодня, 26 июня, в 20:00. Фильм выйдет эксклюзивно на VK Видео.
В 2023 году VK уже снимала аналогичный фильм под названием «Танцуй, пока молодой». В нём снялись INSTASAMKA, Владимир Маркони, Валя Карнавал, Ян Дилан, GAYAZOV$ BROTHER$, Тося Чайкина, дуэт Galibri & Mavik.