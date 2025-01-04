Звезды рассказали, почему ненавидят Рождество

«В эти дни будто весь мир замирает. Раньше я просто не просыхал две недели, а теперь в завязке, и просто его ненавижу». Кроме того, певца раздражает, что его жена Шерон обожает покупать подарки и упаковывать их — певец считает это пустой тратой бумаги.