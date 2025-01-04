Звезды рассказали, почему ненавидят Рождество

Рождество и Новый год — универсальные праздники, но не могут же они нравиться вообще всем? Многие именно в праздничную пору чувствуют себя особенно подавленными, а возможно, и вовсе предпочли бы, чтобы такого праздника не было.
Речь не только о Гринче — нелюбители Рождества существуют как среди обычных людей, так и среди звезд. Подборку самых разных знаменитостей, которые «видели новогодние праздники в гробу», собрало британское издание The Sun.
Майли Сайрус
Бывшая звезда Диснея и популярная исполнительница рассказала, что на Рождество ей всегда грустно, а сам праздник она считает «тратой времени и денег».
В 2019 году Майли даже посвятила Рождеству песню My Sad Christmas Song, героиня которой размышляет, зачем она украсила елку, если ей не с кем встречать этот праздник, и сил для веселья давно не осталось.
Колин Ферт
Любимый всеми мистер Дарси из «Годости и предупреждения» и один из героев рождественского фильма «Реальная любовь» признался, что ненавидит само Рождество: он считает праздник источником стресса. Ферт признался, что даже выключает радио в Рождественскую пору.
«Искренне презираю Рождество — наверное, это печально. Вся эта веселая музыка вызывает желание кого-нибудь убить и стать самым настоящим Скруджем».
Леди Гага
Королева поп-музыки заявила о своей неприязни к празднику достаточно ярко: во время концерта в Лондоне в 2010 году она оторвала голову игрушечному Санта-Клаусу и заявила: «Ненавижу праздники! Я в них всегда одинока и чувствую себя ужасно, ты, тупая игрушка!», после чего пронзила несчастную куклу каблуком.
Род Стюарт
Британский певец и солист The Faces, по словам его жены Пенни, тоже не любит праздники: он всегда с нетерпением ждет, когда в доме снимут все украшения и все вернется к нормальной жизни.
Впрочем, Пенни призналась, что когда она переодевается в симпатичный костюм миссис Клаус, ей удается затронуть определенные ноты в своем супруге — так что, возможно, ощущение праздника ему все же не чуждо.
Ноэль Галлахер
Солист группы Oasis заявил СМИ прямо: «Все эти ***** рождественские праздники — чертово пятно на теле нашего общества, я их ***** ненавижу со всей страстью».
Певец признается, что сперва пытался дать празднику шанс, но пришел к выводу, что он чересчур благостный и миролюбивый, а еще его раздражают недовольные дети, которым не нравится, что им подарили.
Оззи Осборн
Знаменитый рокер обозначил свою позицию лаконично: «Ненавижу чертово Рождество».
«В эти дни будто весь мир замирает. Раньше я просто не просыхал две недели, а теперь в завязке, и просто его ненавижу». Кроме того, певца раздражает, что его жена Шерон обожает покупать подарки и упаковывать их — певец считает это пустой тратой бумаги.
Ранее британцы рассказали про худшие подарки, которые им дарили на Рождество.