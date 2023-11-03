Ученые: звезды могут поддерживать жизнь после смерти

Ученые выдвинули новую гипотезу, согласно которой умершие звезды, похожие на Солнце, могут поддерживать жизнь на похожих на Землю планетах, передает ScienceAlert.

Астрономы обнаружили много Белых карликов размером с Землю — звездных остатков некогда гораздо более крупной звезды, подобной нашему Солнцу. Каждый из них окружен дисками из обломков разрушенных планет. Также ученые нашли одну неповрежденную планету, похожую на Юпитер. Она вращается вокруг белого карлика.

Ученые считают, что планеты земной группы могут существовать вокруг белых карликов, также велика вероятность обитаемости этих космических объектов.

Когда звезда с массой Солнца (бывает, что немного больше или меньше) заканчивает свою жизнь, она превращается в красного гиганта. Затем в процессе увеличения размера красный гигант сбрасывает свои внешние слои и оставляет планетарную туманность, то есть облако из газа и пыли, которое через несколько тысяч лет рассеивается и остается только белый карлик. Эти явление можно было наблюдать на снимках Хаббла. Хотя эти объекты и являются мертвыми звездами, они все еще выделяют остаточное тепло, и у белых карликов могут быть небольшие зоны обитаемости, где возможно существование планет земной группы с жизнью на них.

Ученые уверены, что у большинства звезд есть планеты, находящиеся в опасности, когда они вращаются вокруг звезды, которая оставляет главную последовательность позади и становится красным гигантом. Некоторые белые карлики окружены дисками из обломков космических объектов.

В 2020 году исследователи объявили об открытии неповрежденной планеты среди обломков диска в обитаемой зоне вокруг белого карлика WD1054−226. Если существует одна, то, вероятно, есть и другие.

Известно множество доказательств существования планет земной группы вокруг белых карликов, но они находятся в дисках скалистых обломков разрушенных космических объектов. Однако рассмотреть их возможно. Необходимо провести еще ряд исследований, чтобы доказать гипотезу.

По словам ученых, белые карлики стабильны и долговечны, это же можно сказать об их небольших зонах обитаемости. Эти космические объекты меньше других звезд по размерам, что облегчает поиск похожих на Землю планет, которые вращаются вокруг них, считают ученые. Подобные исследования могут выявить наличие признаков существования на них жизни.

Астрономы подчеркивают, что таких неразрушенных планет может быть очень мало и встречаются они довольно редко, тем не менее они существуют.

Новые наблюдения за белыми карликами позволят выяснить, какие на самом деле планеты и в каком количестве остаются неповрежденными после прохождения звездой, похожей на Солнце, стадии красного гиганта.

Ранее астрофизики назвали перспективное место для поисков внеземной жизни в Солнечной системе.

Анна Морозова