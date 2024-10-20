Звездопад Ориониды смогут увидеть земляне в ночь на 21 октября

«Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. Активность потока часто остаётся почти на одном уровне в течение нескольких последующих ночей после пика. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях», — сказали в планетарии, отметив, ожидается 15 метеоров в час.