Звездопад Леониды достигнет максимума активности в середине ноября

Яркие и быстрые Леониды будут видны при ясной погоде над восточным горизонтом. Их родоначальницей выступает комета 55P/Темпеля-Туттля. Каждые 33 года она приближается к Земле и поток сгорающих в атмосфере нашей планеты частиц, оставленных ею, усиливается.