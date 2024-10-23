Звездопад Леониды достигнет максимума активности в середине ноября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Леониды достигнет пика активности в ночь на 18 ноября. Астрономы ожидают около 15 «падающих звезд» в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Леониды — ноябрьский поток, названный в честь созвездия Льва, в котором находится область вылета метеоров (радиант).
«В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях Земли», — сообщили в организации.
Яркие и быстрые Леониды будут видны при ясной погоде над восточным горизонтом. Их родоначальницей выступает комета 55P/Темпеля-Туттля. Каждые 33 года она приближается к Земле и поток сгорающих в атмосфере нашей планеты частиц, оставленных ею, усиливается.