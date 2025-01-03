Звездопад Квадрантиды станет первым в 2025 году

Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от созвездия Стенной Квадрант, которое в современной астрономии уже не используется. Сейчас радиант потока находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Искать его нужно над северо-восточным горизонтом. Условия наблюдения звездопада в 2025 году благоприятны: Луна не будет засвечивать небо. При этом поток виден на всей территории России.