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Звездопад Квадрантиды станет первым в 2025 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика активности с 3 на 4 января. В ночь первого в 2025 году звездопада астрономы прогнозируют до 120 «падающих звезд» в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Источник: NASA

Лучшим временем для наблюдения станет период с 00:00 до рассвета, когда область вылета метеоров (радиант) будет находиться высоко в небе.

«В ночь с 3 на 4 января прольется первый в 2025 году звездопад. Во время пика активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе», — сказали в планетарии.

Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от созвездия Стенной Квадрант, которое в современной астрономии уже не используется. Сейчас радиант потока находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Искать его нужно над северо-восточным горизонтом. Условия наблюдения звездопада в 2025 году благоприятны: Луна не будет засвечивать небо. При этом поток виден на всей территории России.