Звездный успех: Галилей и его открытия, перевернувшие мир

Галилео внимательно наблюдал в телескоп за Венерой и заметил, что она так же, как и Луна, меняет свои фазы. Планета иногда схожа с серпом, а иногда — с диском. Из этого ученый сделал вывод, что Венера находится к Солнцу ближе, чем Земля, вращаясь вокруг него.