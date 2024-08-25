Звездный успех: Галилей и его открытия, перевернувшие мир

Не так уж и гладко
До открытия Галилея ученые считали, что поверхности Луны и остальных небесных тел гладкие. Однако Галилей смог при помощи телескопа разглядеть на естественном спутнике земли кратеры и возвышенности.
Помимо прочего, ученый зарисовал поверхность Луны и смог вычислить высоту гор и глубину лунных кратеров благодаря наблюдениям за тенью.
Луны Юпитера
Галилей открыл четыре луны Юпитера, которые назвал Медичийскими звездами в честь своего покровителя Фердинанда Медичи, герцога Тосканского.
Это открытие привело к подтверждению теории гелиоцентризма — представления о том, что Солнце является центром Вселенной. Это очень не понравилось церкви, так как религиозные люди были убежденными сторонниками теории, согласно которой Земля и человек — это венец творения бога и центр мира.
Пятна на Солнце
Люди знают уже очень давно о том, что на Солнце есть пятна. Однако Галилей одним из первых заметил, что они наблюдаются по большей части на средних широтах, в пределах так называемых «королевских зон».
Наблюдая за пятнами, ученый отметил, что они перемещаются по диску светила. Из этого наблюдения был сделан вывод о том, что оно вращается вокруг своей оси.
Млечный Путь
До Галилея сведения о Вселенной были примитивными. По представлению астрономов того времени, она включала в себя Солнце, вращающиеся вокруг него планеты (и несколько спутников) и звездную сферу, которая считалась неподвижной.
Галилей установил, что Млечный путь является вытянутой полосой со множеством звезд, которые ранее не были известны. После этого появилась концепция «звездной системы» за пределами Солнечной.
Смена фаз Венеры
Галилео внимательно наблюдал в телескоп за Венерой и заметил, что она так же, как и Луна, меняет свои фазы. Планета иногда схожа с серпом, а иногда — с диском. Из этого ученый сделал вывод, что Венера находится к Солнцу ближе, чем Земля, вращаясь вокруг него.
Кольца Сатурна
Галилей первым увидел кольца вокруг Сатурна. Однако его телескоп был не таким мощным, поэтому ученый их не идентифицировал и посчитал, что видит планету «тройной» с двумя придатками неизвестной природы по бокам. Ученый зашифровал свои наблюдения в виде анаграммы.