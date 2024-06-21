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Звезда «Слова пацана», «Фишера» Иван Янковский стал «главным героем года»

Спецприз с такой формулировкой актер получил на фестивале «Пилот».

Источник: Алексей Молчановский

Актер Иван Янковский был отмечен специальной наградой VI фестиваля сериалов «Пилот», который открылся вечером 20 июня в Иваново, сообщила пресс-служба фестиваля. Церемония состоялась в историческом здании железнодорожного вокзала города.

Представитель известной кинодинастии получил приз с формулировкой «Актер. Главный герой года» по итогам 2023 года. В течение прошлого года вышли три громких сериала с его участием: «Плейлист волонтера» (онлайн-кинотеатра Okko), «Фишер» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Wink).

33-летний артист не смог лично присутствовать на награждении. На большом экране было показано его видеообращение. «Я очень сожалею, что меня нет с вами рядом. Но я хотел бы поблагодарить всех за этот замечательный приз. Это большая честь для меня, я очень рад. Спасибо всем, кто принимал это решение», — сказал Янковский и пожелал всем зрителям и участникам смотра хорошего времяпрепровождения.

Другой специальный приз — «Лучший шоураннер» — также по итогам прошедшего года получила Александра Ремизова. В 2023 году при ее участии были созданы такие нашумевшие сериалы, как «Фандорин. Азазель», «Король и Шут», «Иные», «Цикады». Она получила награду на сцене фестиваля. Отмечая, что в жюри сидят одни мужчины, Ремизова пожелала «пускать женщин в профессию», так как это будет «большой подарок и им [мужчинам] тоже».

«Пилот» — фестиваль первых серий новых сериалов, предназначенных для телевидения и онлайн-платформ, а также профессиональная площадка для общения режиссеров, продюсеров, кинопрокатчиков.

Впервые он прошел в 2018 году.

В 2024 году в основной конкурс смотра вошли 15 новых российских сериалов, которые впервые будут показаны индустрии и зрителям. Отбором проектов в этом году занимались сценарист Андрей Золотарев и писатель Сергей Минаев. Жюри этого года составили режиссеры Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков. Помимо этого, обладателя одной из главных наград фестиваля «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» выберут жители Иваново путем голосования на показах.