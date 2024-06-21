Звезда «Слова пацана», «Фишера» Иван Янковский стал «главным героем года»

33-летний артист не смог лично присутствовать на награждении. На большом экране было показано его видеообращение. «Я очень сожалею, что меня нет с вами рядом. Но я хотел бы поблагодарить всех за этот замечательный приз. Это большая честь для меня, я очень рад. Спасибо всем, кто принимал это решение», — сказал Янковский и пожелал всем зрителям и участникам смотра хорошего времяпрепровождения.