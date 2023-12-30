Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

«Эмилия Кларк вместе со своей матерью получила степень MBE (степень кавалера ордена Британской империи. — Ред.) после того, как они основали благотворительную организацию SameYou, которая помогает людям восстанавливаться после черепно-мозговых травм», — сказано в публикации.

Организацию актриса открыла после того, как прошла через тяжелую болезнь и сложное лечение, дважды получив кровоизлияние в мозг.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что в родном городе певицы Шакиры Барранкилья в Колумбии установили бронзовую статую в ее честь. Художник Йино Маркес создал статую высотой 6,4 м, воспроизводящую танцевальное движение певицы из музыкального клипа 2005 года на песню Hips Don’t Lie.