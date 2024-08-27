Звезда «Игра престолов» Эмилия Кларк снимется в сериале про СССР

Согласно синопсису, события происходят в 1977 году в Москве. Двое PONIES анонимно работают секретарями в американском посольстве. После того, как их мужья погибают при таинственных обстоятельствах в СССР, девушки становятся оперативниками ЦРУ. Героиню Кларк зовут Беа, она дочь советских иммигрантов, хорошо образована и говорит по-русски. Коллега Беа — Твила — приехала из небольшого города, она довольно резкая и бесстрашная. Вместе они работают над тем, что раскрыть громадный заговор времен холодной войны и тайну, из-за которой стали вдовами.