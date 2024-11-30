Звезда «Эйфории» кардинально сменил имидж

Джейкоб Элорди появился на 21-м Международном кинофестивале в Марракеше. Актер показал новый имидж — густую бороду и длинные каштановые волосы. Перед журналистами он появился в черном костюме, белой рубашке и с брошью в форме лягушки.
В начале 2024 года Джейкоб Элорди оказался в центре внимания у прессы. Актер и модель Оливия Джейд расстались во второй раз. Слухи о проблемах в отношениях актера и блогерши появились несколько дней назад.
Поклонники заметили, что 24-летняя Оливия Джейд отписалась от Джейкоба Элорди. Затем инсайдер подтвердил сплетни. Когда именно закончился роман знаменитостей, не сообщается. Однако Daily Mail пишет, что Оливию Джейд и Джейкоба Элорди не замечали вместе с октября прошлого года.
Сериал «Эйфория» режиссера Сэм Левинсона рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и имеют различные зависимости. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини и другие актеры.