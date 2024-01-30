Звезда «Дома дракона» Милли Олкок сыграет Супергерл в новой вселенной DC режиссера Джеймса Ганна (создателя «Стражей Галактики») и продюсера Питера Сафрана («Миротворец»). Об этом пишет Deadline.
23-летняя актриса австралийского происхождения знакома зрителям по роли юной принцессы Рейниры Таргариен в первом сезоне спин-оффа «Игры престолов». Сам Ганн уже подтвердил назначение девушки на роль в своих соцсетях.
«Милли — фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад, что она станет частью DCU. Да, я впервые увидел ее в “Доме дракона”, но во время прослушиваний и экранных проб на роль Супергерл я был потрясен ее актерским диапазоном», — подчеркнул Ганн.
Олкок сыграет Кару Зор-Эл — супергероиню, появляющуюся в американских комиксах, изданных DC Comics в картине под рабочим названием Supergirl: Woman of Tomorrow. Лента станет четвертым по счету блокбастером во вселенной DC (DC Universe, или DCU) — американской медиафраншизе и общей вселенной, основанной на персонажах из комиксов DC Comics.
Ожидается, что до сольной картины персонаж Кара Зор-Эл появится в одном или двух проектах студии, однако пока неизвестно — станет ли им грядущий «Супермен: Наследие», съемки которого начнутся этой весной, а выход запланирован на 2025 год. «Супермен: Наследие» будет первым блокбастером после перезапуска киновселенной DC, за которую теперь ответственны Ганн и Сафран.
Нового Супермена сыграет актер из сериала «Голливуд» Дэвид Коренсвет. Для него этот фильм станет первой крупной главной ролью в масштабном студийном проекте. Новой Лоис Лейн станет Рэйчел Броснахэн, сыгравшая ранее в лентах «Умереть за доллар», «Игры шпионов», «И грянул шторм». Броснахэн — обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус» за свою роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел», а прославилась она благодаря «Карточному домику».
Коренсвет станет четвертым актером, которому предстоит воплотить геройский культовый образ в полнометражном кино. Первым был Кристофер Рив в фильме «Супермен» 1978 года, он же снялся в трех следующих полнометражных продолжениях. Затем Брэндон Рут сыграл в фильме Брайана Сингера «Возвращение Супермена» (2006), который не стал коммерчески успешным в прокате.
В 2013 году британский актер Генри Кавилл воплотил на экране Супермена в фильме Зака Снайдера «Человек из стали» — этот проект положил начало расширенной вселенной DC и сделал Кавилла любимцем зрителей. Затем он появился в картинах «Бэтмен против Супермена» 2016 года и «Лига справедливости» 2017 года, а также сыграл камео в «Черном Адаме». Актер рассчитывал и в дальнейшем исполнять роль Кларка Кента, однако Ганн и Сафран решили выбрать на роль супергероя более молодого артиста.