Звезда «Дома дракона» Милли Олкок сыграет Супергерл в новой вселенной DC

В 2013 году британский актер Генри Кавилл воплотил на экране Супермена в фильме Зака Снайдера «Человек из стали» — этот проект положил начало расширенной вселенной DC и сделал Кавилла любимцем зрителей. Затем он появился в картинах «Бэтмен против Супермена» 2016 года и «Лига справедливости» 2017 года, а также сыграл камео в «Черном Адаме». Актер рассчитывал и в дальнейшем исполнять роль Кларка Кента, однако Ганн и Сафран решили выбрать на роль супергероя более молодого артиста.