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Звезда Бетельгейзе уже могла умереть, заявил астрофизик

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Звезда Бетельгейзе должна «умереть» в ближайшие 10 тысяч лет, но когда именно — понять невозможно, есть вероятность, что это уже произошло, и ее взрыв жители Земли увидят спустя несколько сотен лет, когда свет достигнет планеты, сообщил РИА Новости астрофизик Вячеслав Авдеев.

Источник: NASA

Бетельгейзе — красный сверхгигант на поздней стадии эволюции, одна из самых ярких звезд на небосклоне, расположенная в 600 световых годах от Земли.

«Может так получиться, что она (звезда Бетельгейзе — ред.) взорвалась, вспыхнула, как сверхновая, и это было лет 100 назад, а нам еще лет 500 ждать, когда до нас дойдет. Такое тоже возможно, но, может быть, и не так. Мы это не знаем, к сожалению», — сказал Авдеев.

Как пояснил эксперт, если в слоевом источнике Бетельгейзе еще горит водород и гелий, то она «протянет» еще несколько тысяч лет. Если же вокруг звезды горят уже другие вещества: углерод, азот, кремний, железо, это означает, что она начала использовать свои остатки и вот-вот взорвется. Однако определить, что происходит в недрах Бетельгейзе, наблюдая за ней с Земли, крайне сложно.

«Поэтому нельзя сказать, взорвется ли она сейчас, завтра или через сто лет, но через 10 тысяч лет она, скорее всего, бабахнет. Временной разброс, к сожалению, такой», — добавил астрофизик.

В 2019 году Бетельгейзе начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что звезда может взорваться в ближайшее время. Но, как установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась.