Звезда Бетельгейзе уже могла умереть, заявил астрофизик

«Может так получиться, что она (звезда Бетельгейзе — ред.) взорвалась, вспыхнула, как сверхновая, и это было лет 100 назад, а нам еще лет 500 ждать, когда до нас дойдет. Такое тоже возможно, но, может быть, и не так. Мы это не знаем, к сожалению», — сказал Авдеев.