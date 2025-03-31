Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн попал в базу «Миротворца»

Напомним, Марку Эйдельштейну 23 года, он родился и учится в Нижнем Новгороде. В России артист известен по фильмам «Страна Саша», «Монастырь», «Сто лет тому вперёд», а на весь мир он прогремел после съёмок в драме «Анора» режиссёра Шона Бэйкера. Вместе с ним в ленте сыграл и актёр Юра Борисов.