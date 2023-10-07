Зверское преступление: мошенники обманывают владельцев домашних животных

Это один из примеров, когда мошенники воспользовались новостной повесткой, обратив внимание на сведения о сокращении поставок ветеринарных препаратов. Как не попасться на удочку злоумышленников, которые обещают достать «импортные товары», — в материале «Известий».

Новая схема кражи денег

В «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям», что мошенники на фоне новостей о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию создали несколько каналов в Telegram. Организаторы «поставок» якобы находят необходимые лекарства у перекупщиков и привозят в Россию. Речь идет о средствах для защиты от блох и клещей, для профилактики бабезиоза и боррелиоза, а также препаратах, использующихся в качестве лекарства от воспалительных процессов, зуда и против аллергических реакций.

В описаниях каналов говорится, что поставки лекарств якобы идут из-за границы. Перекупщики уверяют, что занимаются и розничной, и оптовой продажей, а весь товар оригинальный. Подтверждением «благонадежности» выступает величина групп — на момент обнаружения «Лабораторией Касперского» на каналы подписано от 8 до 18 тыс. человек. Впрочем, специалисты полагают, что часть подписчиков накручена.

Когда дело доходит до покупки конкретного лекарства, мошенники переходят в личные сообщения и уже там ведут переписку с потенциальной жертвой.

— После того как пользователь переводит средства за выбранный товар, ему сообщают, что препарат закончился, и предлагают вернуть деньги, — рассказывали «Известиям» в «Лаборатории Касперского». — Для этого нужно перейти по присланной ссылке и ввести на странице реквизиты банковской карты, а также сообщить код из смс. Однако страница на деле оказывается фишинговой.

Возврат не происходит, и более того — злоумышленники получают финансовую информацию человека. Специалисты «Лаборатории Касперского» предупреждают, что мошенники могут списать еще большую сумму с карты, если покупатель сообщит код из смс.

Схема обнаружена недавно, но действуют таким образом мошенники уже несколько месяцев.

— Судя по первым сообщениям в обнаруженных каналах, предлагать лекарства злоумышленники начали еще в конце июля этого года, — рассказала «Известиям» эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дарья Иванова. — Особенно активизировались они в сентябре — тогда появились схожие объявления сразу в нескольких других каналах.

Что с ветеринарными препаратами

Вероятно, активность мошенников связана с тем, что с сентября 2023 года в России нельзя продавать ветпрепараты иностранных производителей, которые откажутся проходить проверку инспекциями Россельхознадзора. В результате разрешено ввозить в Россию только около 190 наименований лекарств для животных, одновременно увеличилось число жалоб на контрафактные лекарства. Впрочем, другие эксперты уверяют, что дефицита нет, но ситуация на рынке в целом напряженная.

Аналитики транспортной компании «Скиф-Карго» рассказали «Известиям», что за девять месяцев 2023 года 90% объема перевозимого компанией ветеринарного товара пришлись на российского производителя, 10% — на поставщиков, которые специализируются на иностранной продукции (в основном это Китай).

В 2021 году соотношение было 70 на 30%, причем среди иностранных поставщиков были также европейские и американские компании. Основной причиной роста перевозок российских товаров директор по продажам «Скиф-Карго» Юрий Коробейников называет как раз уход американских и европейских поставщиков в 2022 году. Впрочем, и господдержка отечественных предприятий, выпускающих ветеринарную продукцию, сыграла свою роль.

Руководитель отдела логистики ООО «АВЗ С-П» (разработчик и производитель ветеринарных препаратов) Сергей Опанасенко замечает, что ветеринарные клиники для электронного учета пациентов используют переводное программное обеспечение, где в списках рекомендованных ветеринарных препаратов фигурируют не международные непатентованные названия действующих веществ, а коммерческие названия импортных препаратов с дозировками. Поэтому популярность импортных лекарств для животных всё еще высока, хотя российские средства «закрывают почти все потребности», утверждают в «АВЗ С-П».

Куй, пока горячо

Мошенники часто спекулируют на темах, которые затрагивают большое количество людей, а также на новостной повестке, говорит Дарья Иванова.

— В таких условиях специалистам по кибербезопасности также важно быстро обеспечивать эффективную защиту пользователей, — сказала она «Известиям». — В этом могут помочь надежные защитные решения с актуальными базами фишинговых и скам-ресурсов. Вместе с тем, чтобы не попасться на уловки мошенников, которые используют приемы социальной инженерии, людям важно повышать уровень цифровой грамотности.

Коммерческий директор компании Brandly Владислав Сахаров указывает, что есть реальные бизнесмены, которые готовы поставлять товары любимых зарубежных брендов, ушедших на фоне ограничений на международную торговлю.

— Это так называемые байеры, — рассказал он «Известиям». — В идеальной схеме это человек или компания за рубежом, которые за определенную комиссию покупают и доставляют вам нужный товар. К сожалению, не все они добросовестны, а мошенники всегда готовы воспользоваться сложными обстоятельствами.

По его словам, злоумышленники часто выбирают товары, которые пользуются большим спросом и которые потребители готовы приобрести любыми способами: это могут быть электроника и гаджеты, в том числе смартфоны (особенно свежие релизы), планшеты, ноутбуки; это могут быть дизайнерская одежда и обувь; лекарства и медицинские товары; парфюмерия и косметика.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников замечает, что лицензионные товары можно купить только в официальном магазине или у официальных поставщиков.

— Все остальные покупки у «добрых» людей в Telegram-каналах, группах социальных сетей — это действие исключительно на свой страх и риск, — сказал он «Известиям».

Эксперт замечает, что даже если товар в итоге удается получить, есть риск, что покупатель останется без гарантии и технической поддержки (если речь идет о гаджетах, например) либо просто можно нарваться на подделку.

К соцсетям — с недоверием

Дарья Иванова призывает критически относиться к предложениям, размещенным в группах в социальных сетях и мессенджерах.

— Следует помнить, что аккаунты участников и сообщения об успешных покупках могут оказаться фальшивыми, — говорит она. — И, конечно, не стоит вводить свои платежные данные на сомнительных ресурсах — лучше сначала проверить название сайта в адресной строке.

Юрист ООО «Бизнес Совет» Нихад Касумов отмечает, что в мессенджерах полезно будет посмотреть на номер телефона, который используют продавцы, — лучше не доверять тем, у кого номер зарегистрирован за рубежом. Также стоит присмотреться к пользователям — тогда можно заметить, что большинство из подписчиков — это накрученные боты.

Управляющий партнер AVG legal Алексей Гавришев считает, что бороться с подобными мошенническими каналами в Telegram «бесполезно». Вот сайты с фейковыми предложениями можно блокировать с помощью жалобы в Роскомнадзор, группы в соцсетях — с помощью жалобы администрации.

Цены, которые кажутся слишком хорошими

Проверить предложения можно, зайдя на официальный сайт производителя или официального дистрибьютора и посмотрев на реальные цены и условия доставки, говорит Алексей Гавришев.

— Эту информацию следует сравнить с условиями, которые предлагает перекупщик, — сказал он. — Если продавец утверждает, что имеет так называемые выходы на правообладателя товара, нужно попросить у него примеры чеков, инвойсов, накладных, подписанных иностранными правообладателями товаров, переписку с ними посредством официальной почты иностранного продавца, соответствующие договоры. Спросить, каким таможенным оператором он пользуется.

Эксперты подчеркивают, что в первую очередь потенциального покупателя должны насторожить «цены, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой».

— Будьте осторожны, если цена значительно ниже рыночной, изучите детально все предложения на локальном для байера рынке, — сказал Владислав Сахаров.

Дмитрий Овчинников отмечает, что чем ниже стоимость товара относительно средней по рынку, тем выше шанс нарваться на мошенника. Цена всегда будет выше, чем на официальном сайте иностранного производителя, потому что нужно учитывать как минимум еще перевозку и растаможку товара.

Владислав Сахаров называет признаком мошенничества также нестандартные способы оплаты: с помощью криптовалют, электронных кошельков и т. д.

Нихад Касумов призывает не соглашаться на полную предоплату, потому что это отсутствие гарантии для человека. С частичной предоплатой тоже нужно быть осторожным: если товар стоит 30 тыс. рублей, небольшой аванс в 5 тыс. вполне может злоумышленника удовлетворить — и он исчезнет с этими деньгами.