Зверские нравы: Россиян предупредили о сложностях с питомцами из приютов

По его словам, уличные собаки не всегда воспринимают новый дом как спасение, что может привести к попыткам сбежать. Животные, выросшие на улице, часто демонстрируют асоциальное поведение, что усложняет их адаптацию к жизни с человеком. Кроме того, такие питомцы могут вести себя агрессивно из-за стресса, что требует особого подхода со стороны новых владельцев.
Кроме того, характер породистых собак более предсказуемый, чем у метисов и дворняг. Внимательнее нужно быть и с собаками, которых вы встретили на улице.
«Встретив ухоженную и ласковую собаку на улице, стоит предположить, что она могла просто сбежать. В таких случаях верным решением будет попытаться найти прежнего хозяина: возможно, он ищет питомца», — заключил собеседник РИА «ФедералПресс».
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