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Зверские нравы: Россиян предупредили о сложностях с питомцами из приютов

Питомцы, от которых отказались их прежние владельцы, обычно быстро находят новых хозяев. В то же время в приютах чаще всего оказываются бездомные животные с проблемным поведением, которые могут доставить своим новым владельцам определённые трудности, рассказал лектор российского общества «Знание» Алексей Брейкин.

Источник: Life.ru

По его словам, уличные собаки не всегда воспринимают новый дом как спасение, что может привести к попыткам сбежать. Животные, выросшие на улице, часто демонстрируют асоциальное поведение, что усложняет их адаптацию к жизни с человеком. Кроме того, такие питомцы могут вести себя агрессивно из-за стресса, что требует особого подхода со стороны новых владельцев.

Эксперт призвал брать из приютов питомцев в возрасте от двух до четырёх месяцев, потому что в этот период происходит активная социализация и адаптация.

Кроме того, характер породистых собак более предсказуемый, чем у метисов и дворняг. Внимательнее нужно быть и с собаками, которых вы встретили на улице.

«Встретив ухоженную и ласковую собаку на улице, стоит предположить, что она могла просто сбежать. В таких случаях верным решением будет попытаться найти прежнего хозяина: возможно, он ищет питомца», — заключил собеседник РИА «ФедералПресс».

Ранее аллергикам рассказали, как выбрать питомца мечты. Кстати, кошек и собак в России могут лишить любимых кормов. Кроме того, ветеринар сравнила сухой, влажный и натуральный корма и вынесла однозначный вердикт.