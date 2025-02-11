Зверские нравы: Россиян предупредили о сложностях с питомцами из приютов

По его словам, уличные собаки не всегда воспринимают новый дом как спасение, что может привести к попыткам сбежать. Животные, выросшие на улице, часто демонстрируют асоциальное поведение, что усложняет их адаптацию к жизни с человеком. Кроме того, такие питомцы могут вести себя агрессивно из-за стресса, что требует особого подхода со стороны новых владельцев.