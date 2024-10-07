Звериные страсти. Психологи — о причинах, опасностях и запрете квадробинга

В России всё большую популярность набирает квадробинг — когда люди надевают маски животных и подражают их движениям. Увлечение, уходящее корнями в спорт, успело добавить головной боли многим взрослым, а также стало причиной медийных скандалов и предложений запретить его на законодательном уровне или ввести ответственность для родителей «кошечек» и «собачек».
Так что такое квадробинг как субкультура — процесс познания мира, дань тренду или опасное пристрастие, разрушающее психику ребёнка? Разбираемся вместе с экспертами.
Норма или опасная тенденция?
За прошедшие месяцы в Челябинске резко выросли продажи товаров для квадробики. По данным аналитиков, маски и хвосты летом 2024 года покупали в 11 раз чаще, чем в прошлом сезоне.
"Квадробинг как подростковая субкультура — вполне нормальное явление, ведь для возраста 10−14 лет свойственно желание с одной стороны быть принятым сверстниками, а с другой — выделяться, не быть таким, как все, — считает детский и семейный психолог Ольга Зайцева. — Ведущая деятельность в подростковом возрасте — это общение, а приверженность к той или иной субкультуре даёт возможность влиться в некую группу с общими интересами. Время от времени та или иная субкультура выходит на первый план и становится особенно популярной. Так произошло и с квадробингом, который изначально был придуман как вид спорта.
В целом это не более, чем временное увлечение. При этом родителям нужно держать руку на пульсе и быть с ребёнком в контакте, чтобы вовремя заметить, если он с головой погружается в эту тему и забывает обо всём остальном. В таких случаях важно обратиться к психологу".
«Каждое из поколений стремится как-то отличаться от предыдущего, — говорит семейный психотерапевт Марина Патова. — В подростковом возрасте поиск себя — это нормально. И каждый раз такое поисковое поведение проявляется несколько иначе. Раньше неформалы носили длинные волосы, клёши, чёрную одежду с цепями и ирокезы, сейчас — хвостики и ушки. Причём каждый раз формируется новая молодёжная субкультура, которой присущи свои стиль одежды, поведение, слэнг и прочее. И ничего страшного после появления этих субкультур прежде не происходило, почему должно случиться теперь? Более того, помимо подростковой нормы, существует понятие нормы психической. Если действия человека не несут смертельной угрозы для него самого и для окружающих его людей, то всё это варианты нормы. То есть если дети скачут, как собачки, на лужайке и не пытаются при этом убить себя и других — то стоит ли из-за этого так тревожиться?».
Понять и поддержать?
Тем временем движение квадроберов обрастает всё новыми скандалами. Недавно на концерте в Надыме певица Mia Boyka осудила девочку в маске кошки, которая вышла на сцену в поисках родителей. Подписчики неоднозначно отнеслись к высказываниям артистки, а мама школьницы написала заявление в полицию. На сторону ребёнка встали некоторые звёзды и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая написала в своём Telegram-канале, что такой буллинг может обернуться психологической травмой на всю жизнь.
А как быть родителям, если сын или дочь внезапно вообразили себя кошечкой или лисичкой?
«Не стоит принимать эту новость в штыки и пытаться запрещать, — говорит Ольга Зайцева. — Ведь то, что под запретом, вызывает ещё больший интерес. Нужно попытаться больше узнать об увлечении ребёнка, расспросить его, как именно он проводит время со сверстниками, что это ему даёт. Вместе с тем основная задача родителей — обеспечить безопасность детей. Поэтому лучше предупредить сына или дочь о возможных опасностях квадробинга, в том числе агрессивной реакции окружающих людей, с которой они могут столкнуться. Не все спокойно воспринимают детей, передвигающихся на четвереньках, тем более нападающих на домашних животных или рычащих на людей. Можно нарваться на агрессивную реакцию, возможно, даже с физическим насилием».
Если ребёнок пока не мяукает
В конце лета между родителями челябинских школьников из-за детского увлечения разгорелся нешуточный конфликт. Отцу девочки, которая дружит с занимающимися квадробикой ровесниками, не понравилось, что другие подростки «травят» «хвостатых» ребят. Мужчина поговорил с обидчиками. Их родители, считающие прыжки в масках ненормальным увлечением, в свою очередь якобы пригрозили заявить на него в полицию.
«Могу привести собственный пример, — говорит Ольга Зайцева. — У сына в классе есть девочки-квадроберы, и он мне об этом рассказывает. Мы с ним обсуждаем эту тему, обмениваемся мнениями, и я вижу, что в целом отношение сына к увлечениям одноклассниц абсолютно нейтральное. У него свои интересы, и ему абсолютно не хочется примкнуть к отряду “хвостатых”. Другими словами, от того, что ваш ребенок видит ровесников-квадроберов, он не станет повторять их действия».
«Дети часто перенимают друг у друга какие-то увлечения, манеру поведения, втягиваются в совместные игры, если им это интересно. Ну и что тут такого? Движение изначально возникло как спорт, а его основатель (Кеничи Ито — ред.) пробежал 100-метровку на четвереньках — и попал в книгу рекордов Гиннеса. Что в этом плохого? Дети всегда учатся чему-то новому, человеку, в принципе, свойственно учиться», — говорит Марина Патова.
О запретах на государственном уровне
В последний день сентября по соцсетям разлетелось видео, где жительница Омска выгуливает на поводке маленького ребёнка. Вскоре оказалось, что мама малыша и вовсе не знала, кто такие квадроберы, а просто играла с сыном. Однако после публикации резонансного ролика депутат Госдумы Сергей Колунов призвал установить ответственность для родителей детей-квадроберов, вплоть до лишения прав воспитания, и запретить движение в России. Действенны ли такие запреты, и не скажутся ли они на детях?
«Я не думаю, что запрет квадробинга может каким-то катастрофическим образом сказаться на увлекающихся им подростках. Конечно, было бы здорово, если бы родители показали ребёнку альтернативу этому занятию, вовлекли его в общесемейные дела. Тогда переключить внимание ребёнка будет проще, будет ради чего выходить из образа кошки или собаки», — считает Ольга Зайцева.
"Для человека как для представителя вида Homo sapiens характерны охранительные формы поведения, — говорит Марина Патова. — То есть любовь к стандартам и стабильности: то, что знакомо, — то правильно, то, что проверено, — то хорошо. Это те формы поведения, которые дали человечеству выжить и распространиться по всей земле. Поэтому, как только возникает что-то новое, сразу появляются люди, которым это не нравится. Критическое мышление, к сожалению, присуще всего 10−20% населения. Для остальных единственный способ борьбы с незнакомым — его запретить. Вот все эти панки, готы, хиппи и прочие, разве они представляли такую уж опасность для мира? Однако всегда находились те, кто стриг кому-то длинные волосы и зашивал клёши. То есть действовали по принципу: если я этого не понимаю, пусть этого не будет совсем. И каждый раз набрасывались на что-то новое с усердием, достойным более благородного применения.
Ажиотаж вокруг темы квадробинга только подхлёстывает к нему интерес. Ещё совсем недавно никто не знал, что это такое, теперь знают все. Если не придавать этому движению такого значения, оно само потихоньку утихнет. Помните, как популярны были несколько лет назад покемоны, а до этого тамагочи? И что, где они сейчас? Любые запреты всегда только усиливают влечение. Давно известно: если вы хотите от чего-то избавиться, надо это организовать и возглавить. Чаще всего тогда становится скучно и понятно, что угроза не такая уж и масштабная. А если вы хотите что-то усилить и распространить, то надо на всех углах кричать, что это плохо, и запрещать".