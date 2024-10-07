Звериные страсти. Психологи — о причинах, опасностях и запрете квадробинга

«Каждое из поколений стремится как-то отличаться от предыдущего, — говорит семейный психотерапевт Марина Патова. — В подростковом возрасте поиск себя — это нормально. И каждый раз такое поисковое поведение проявляется несколько иначе. Раньше неформалы носили длинные волосы, клёши, чёрную одежду с цепями и ирокезы, сейчас — хвостики и ушки. Причём каждый раз формируется новая молодёжная субкультура, которой присущи свои стиль одежды, поведение, слэнг и прочее. И ничего страшного после появления этих субкультур прежде не происходило, почему должно случиться теперь? Более того, помимо подростковой нормы, существует понятие нормы психической. Если действия человека не несут смертельной угрозы для него самого и для окружающих его людей, то всё это варианты нормы. То есть если дети скачут, как собачки, на лужайке и не пытаются при этом убить себя и других — то стоит ли из-за этого так тревожиться?».