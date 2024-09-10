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Зуммеры сверяют гороскопы коллег перед устройством на работу

Такие данные были получены в ходе актуального исследования, проведенного платформой помощи студентам EduBirdie. По официальным данным, в опросе приняло участие более 2000 молодых американцев — представителей зуммеров и миллениалов (в меньшей степени).

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Pablo Stanley/Lummi

Не секрет, что в последнее время особенно заметна разница между поколениями. Мир зуммеров кажется чем-то непонятным для представителей бумеров и даже миллениалов, и — наоборот. Чтобы «сузить» этот разрыв, ВФокусе Mail решил осветить недавнее исследование про отношение поколения Z к работе. «Го» изучать научные данные вместе, чтобы не превратиться в «скуфов».

Зуммеры или поколение Z — люди, родившиеся в период с 2000 по 2011 год. Сейчас представителям этого поколения от 13 до 24 лет.

Недавнее исследование показало, что 41% представителей поколения Z (а также миллениалов — в меньшинстве) изучают совместимость по знакам зодиака с потенциальными начальником и коллегами прежде, чем принять предложение о работе.

Полученные данные также свидетельствуют о том, что подавляющее большинство зуммеров (62% респондентов) согласились бы на более низкую зарплату в обмен на нормированный график, позволяющий совмещать работу и личную жизнь.

Помимо прочего выявлено, что зуммеры с меньшей вероятностью будут работать независимо и самостоятельно, поскольку они ценят человеческие контакты и сотрудничество. И, наконец, 75% респондентов уверяют, что важно получать удовольствие от работы.

К слову об удовольствии от работы: ранее рассказывали, что делать, если вы недолюбливаете начальство.