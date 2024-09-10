Зуммеры сверяют гороскопы коллег перед устройством на работу

Не секрет, что в последнее время особенно заметна разница между поколениями. Мир зуммеров кажется чем-то непонятным для представителей бумеров и даже миллениалов, и — наоборот. Чтобы «сузить» этот разрыв, ВФокусе Mail решил осветить недавнее исследование про отношение поколения Z к работе. «Го» изучать научные данные вместе, чтобы не превратиться в «скуфов».