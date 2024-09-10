Зуммеры сверяют гороскопы коллег перед устройством на работу

Не секрет, что в последнее время особенно заметна разница между поколениями. Мир зуммеров кажется чем-то непонятным для представителей бумеров и даже миллениалов, и — наоборот. Чтобы «сузить» этот разрыв, ВФокусе Mail решил осветить недавнее исследование про отношение поколения Z к работе. «Го» изучать научные данные вместе, чтобы не превратиться в «скуфов».
Зуммеры или поколение Z — люди, родившиеся в период с 2000 по 2011 год. Сейчас представителям этого поколения от 13 до 24 лет.
Недавнее исследование показало, что 41% представителей поколения Z (а также миллениалов — в меньшинстве) изучают совместимость по знакам зодиака с потенциальными начальником и коллегами прежде, чем принять предложение о работе.
Помимо прочего выявлено, что зуммеры с меньшей вероятностью будут работать независимо и самостоятельно, поскольку они ценят человеческие контакты и сотрудничество. И, наконец, 75% респондентов уверяют, что важно получать удовольствие от работы.
К слову об удовольствии от работы: ранее рассказывали, что делать, если вы недолюбливаете начальство.