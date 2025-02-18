Зумеры ищут способы вернуться в прошлое

Представители поколения Z и миллениалы сейчас активно ищут старые модели iPhone и фотоаппаратов. Эта тенденция обусловлена трендом «young-tro» — сочетанием слов young («молодой») и retro («ретро»). Об этом пишет газета South China Morning Post.
Вместо изящных современных смартфонов молодые люди выбирают старые модели с физическими кнопками, чтобы отличаться от других. Привлекательной чертой также является камера: снимки, получаемые с ее помощью, выглядят так, словно они выполнены на винтажную пленочную камеру.
В частности, популярность старых моделей iPhone резко возросла. Спрос на iPhone SE (1-го поколения), впервые выпущенный в 2016 году, даже привел к появлению термина «феномен iPhone SE». Зумеры считают, что дизайн старых «Айфонов» эпохи Стива Джобса винтажный и эстетичный. Как раз этого, по мнению представителей поколения Z, не хватает новым моделям.
По мере роста спроса растут и цены. iPhone SE (1-го поколения) сейчас продается на вторичном рынке по цене более 140 долларов (более 12,6 тысячи рублей). Даже iPhone 6s, модель, выпущенная десять лет назад, стоит около 70 долларов (6,4 тысячи рублей).
Старые цифровые камеры также переживают второе рождение, и эта тенденция сохраняется уже несколько лет.
Интерес резко возрос в декабре 2023 года, когда K-pop группа NewJeans, ныне известная как NJZ, сняла часть своего клипа «Ditto» на винтажную цифровую видеокамеру, что вызвало новый всплеск интереса к ретрофотографии.
По словам экспертов, современная молодежь смешивает старые вещи с новыми, чтобы создать что-то уникальное. Также молодых людей привлекает опыт погружения в эпоху, в которой они никогда не жили.
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