Зумеры ищут способы вернуться в прошлое

В частности, популярность старых моделей iPhone резко возросла. Спрос на iPhone SE (1-го поколения), впервые выпущенный в 2016 году, даже привел к появлению термина «феномен iPhone SE». Зумеры считают, что дизайн старых «Айфонов» эпохи Стива Джобса винтажный и эстетичный. Как раз этого, по мнению представителей поколения Z, не хватает новым моделям.