Почему зумеры выгорают на работе уже к 25 годам

Еще одна причина высокого стресса, по мнению социологов — засилье социальных сетей. «Благодаря соцсетям люди постоянно сравнивают себя с другими и расстраиваются, ведь в интернете каждый старается показывать себя только с лучшей стороны. В результате нам хочется соответствовать красивой картинке, даже если у нас нет для этого ресурсов», — рассказывает социолог.