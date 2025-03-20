Почему зумеры выгорают на работе уже к 25 годам

Кризис среднего возраста наступает раньше — об этом регулярно говорят социологи. И дело не только в переоценке ценностей или том, что прошлого не вернуть — люди буквально устают на работе.
Согласно новому исследованию Talker Research, о котором рассказал Newsweek, каждый четвертый американец достигает пикового выгорания еще до 30 лет. Это повод переосмыслить взгляд на рабочую нагрузку в современном мире, уверены социологи.
Опрос провели в феврале на 2000 взрослых американцев — выборки хватило, чтобы получить неожиданные результаты.
Выгорание в 25
По данным исследования, в среднем американцы испытывают пик выгорания в 42 года, что соответствует стереотипу, но у молодых поколений — «зумеров» и «миллениалов», то есть людей от 18 до 44 лет — максимальная нагрузка в жизни случилась где-то в районе 25 лет.
«Молодежь пытается найти путь в мире, сформированном старшими поколениями. То, что работало для бумеров, не работает для них, и молодые люди чувствуют себя беспомощными», — объясняет профессор психологии Массачусетского колледжа свободных искусств и наук Шэрон Клэффи.
По данным исследования, в среднем американцы живут, испытывая примерно половину от предельно возможной стрессовой нагрузки, что само по себе не очень хорошо — но у младших поколений этот уровень существенно выше.
Среди людей старше 44 лет только 37% обозначили свой уровень стресса как высокий, а из тех, кто младше, на этот вопрос утвердительно ответил 51%.
Главная причина переживаний у всех респондентов в целом — деньги: их назвало 30% респондентов. На втором месте политика (ее выбрало 26%), а затем идут проблемы на работе и неприятности со здоровьем.
При этом у возрастных групп эти причины тоже разительно меняются: для американцев младше 44 лет на первом месте стоят как раз проблемы на работе, на втором — психологические расстройства. Для старшего же поколения ключевой источник стресса — политика и физическое здоровье.
«В современном мире от каждого школьника ждут, что он поступит в институт, но цены на образование растут, и в результате мы получаем подавленных закредитованных выпускников — разумеется, они испытывают стресс», — объясняет Клэффи.
Виноваты соцсети
Еще одна причина высокого стресса, по мнению социологов — засилье социальных сетей. «Благодаря соцсетям люди постоянно сравнивают себя с другими и расстраиваются, ведь в интернете каждый старается показывать себя только с лучшей стороны. В результате нам хочется соответствовать красивой картинке, даже если у нас нет для этого ресурсов», — рассказывает социолог.
Социальные сети также обостряют политические конфликты: из-за непрерывного потока новостей респонденты уверены, что следующий год будет более напряженным, чем предыдущие.
В одном вопросе мнения всех поколений сошлись: все они уверены, что входить во взрослую жизнь сегодня стало гораздо тяжелее, чем раньше. 83% согласились с утверждением, что взрослеть 10 лет назад было проще, а 72% убеждены, что в будущем все станет еще труднее.
Ученые уверены, что это мнение тоже во многом формируется соцсетями, из-за которых люди все больше следят за общим новостным потоком, и все меньше времени проводят в своей реальной жизни.
Каришма Пател Бьюфорд, старший сотрудник здравоохранительной организации Spring Health, называет это микрострессорами: крошечными точками напряжения, которые возникают из-за просмотра социальных медиа и формируют общую картину напряженности без объяснимой конкретной причины, размываясь в потоке чужих успехов и проблем, которые отвлекают нас от самих себя.
Чего ждать от будущего
Пока что эксперты считают, что уровень стресса продолжит расти: ни одна из причин стресса не уйдет в небытие, а влияние соцсетей на человека только растет.
«Молодым поколениям труднее избежать источников стресса, чем тем, кто старше — в современном мире мы постоянно онлайн, и это мешает психическому здоровью», — поясняет Клэффи.
По мнению ученой, поиски способов закрыться от потока информации и передохнуть становятся важнее с каждым годом.
В другом масштабном исследовании социологи показали, что термин «кризис среднего возраста» вообще может уйти в прошлое: согласно данным из 80 государств мира, современный человек с возрастом становится только счастливее, а самая тяжелая пора — как раз молодость.